INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran: Jika Serangan Kami Lebih Kuat, Israel Tak Bersisa

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |12:37 WIB
Iran: Jika Serangan Kami Lebih Kuat, Israel Tak Bersisa
Salah satu rudal Iran yang diklaim gagal menemui sarannya di Israel. (Foto: Tehran Times)




TEHERAN - Iran menjadikan momen hari tentara nasional pada 17 April 2024 pamer kekuatan militer sekaligus menebar ancaman pasca-serangan yang dilakukan ke kawasan militer Israel pada Sabtu (14/4/2024). Mereka menyebut, jika mereka meningkatkan kualitas serangan, tidak ada yang tersisa dari Israel.

Pada acara yang digelar di pangkalan militer di Lavizan, Teheran, Iran memperlihatkan unit-unit kekuatan tiga divisi mereka; Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Pertahanan Udara. Perlengkapan canggih seperti rudal, tank, kendaraan lapis baja, senapan, Kendaraan Udara Tak Berawak (UAV), jet tempur, sistem radar, dan sistem rudal pertahanan udara dipertontonkan di muka publik.

Iran juga sepertinya mengabaikan klaim dari Israel yang menyebut hanya 1% serangan ratusan drone dan rudal yang berhasil. Sisanya, 99% lain berhasil ditembak jatuh sebelum menemui sasaran. “Operasi True Promise merupakan tindakan yang terbatas dan bukan tindakan komprehensif. Jika kami melakukan operasi yang lebih kuat, tidak akan ada yang tertinggal dari Israel,” tandas Presiden Iran Ebrahim Raisi dikutip dari Tehran Times, Kamis (18/4/2024).

Teheran melakukan serangan pesawat tak berawak dan rudal besar-besaran terhadap wilayah pendudukan pekan lalu setelah rezim tersebut menyerang kedutaan Iran di Damaskus pada tanggal 1 April. Raisi menekankan komitmen Iran terhadap keamanan dan kedaulatan regional, dan mendesak negara-negara tetangga untuk mengandalkan sumber daya mereka sendiri dan kekuatan Muslim daripada intervensi asing dan aliansi dengan Israel.

Komandan Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi menekankan kemampuan militer yang ditunjukkan Teheran selama serangan terhadap Israel hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kekuatannya. Iran saat ini dalam keadaan siaga satu dan siap melakukan pembalasan yang sengit, dan pihak agresor akan menyesali tindakan mereka jik melakukan serangan balik.

