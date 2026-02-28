AS-Israel Serang Iran, Presiden Prabowo Siap Mediasi ke Teheran

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyayangkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berujung pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto pun disebut siap untuk memediasi negara yang berkonflik.

“Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi,” tulis keterangan Kemlu melalui akun X-nya, Sabtu (28/2/2026).

Kemlu menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penyelesaian perbedaan melalui cara-cara damai.

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” ujarnya.

Kemlu juga mengingatkan bahwa peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Warga negara Indonesia (WNI) di Iran diimbau untuk tetap tenang dan waspada.