Viral Anggota TNI-Polisi Keroyok Pengunjung Diskotek, Begini Kronologinya!

TORAJA - Lima oknum TNI dan dua oknum polisi baku hantam dengan pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Utara. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Komandan Kodim 1414 Tana Toraja, Letkol Infanteri Armal, mengungkapkan kronologi baku hantam kedua oknum aparat itu dengan pengunjung diskotek.

Informasi yang diterima bermula saat kafe tersebut memutar alunan musik DJ namun tiba-tiba berhenti. Salah satu pengunjung yang tidak terima kemudian melayangkan protes, hingga memicu cekcok dengan pihak lain.

Setelah musik dihentikan ada salah satu pengunjung protes tentang pemberhentian musik ini yang memicu perkelahian, ini kronologi awal yang kami dapatkan,” ujarnya dikutip, Minggu (5/4/2026).

Armal juga membantah kabar yang menyebut pemicu keributan karena anggotanya meminta minuman gratis.

“Jadi kalau penyampaian dari banyak berita yang menyebut anggota kami meminta minum gratis, itu salah,” katanya.

Dalam video yang beredar luas, terlihat jelas aksi saling serang di dalam kafe. Para pelaku menggunakan benda di sekitar seperti kursi dan botol minuman.

Keributan berlangsung saat pengunjung lain masih berada di lokasi. Suasana yang sebelumnya kondusif berubah menjadi kacau dan mencekam.