2 Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Tiba di Rumah Duka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |23:08 WIB
2 Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Tiba di Rumah Duka
jenazah prajurit TNI yang gugur di rumah duka (foto: tangkapan layar)
JAKARTA – Dua jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon telah tiba di rumah duka masing-masing. Keduanya adalah Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

Jenazah Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon tiba di rumah duka di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, jenazah Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan tiba di Magelang, Jawa Tengah.

Pihak keluarga bersama jajaran TNI telah menunggu kedatangan jenazah di lokasi. Setibanya di rumah duka, peti jenazah yang dibalut bendera Merah Putih langsung diusung oleh prajurit TNI untuk disemayamkan.

Suasana haru menyelimuti prosesi tersebut. Sejumlah keluarga, prajurit TNI, dan para pelayat tampak mengiringi kedatangan jenazah dengan penuh penghormatan.

Sebelumnya, tiga jenazah prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) diberangkatkan ke daerah asal masing-masing.

 

SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
Gelar Aksi di Kedubes AS, Ribuan Orang Gelar Sholat Ghaib untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Situasi Lebanon Memanas, KSAD: Prajurit Tahu Apa yang Harus Dilakukan
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB
