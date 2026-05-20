Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pengamat Sebut PSN di Merauke Harus Tetap Berjalan

JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, mengatakan bahwa pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) harus tetap dilanjutkan.

“Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5/2026).

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam, termasuk dengan pembuatan film "Pesta Babi".

Menurutnya, proyek lumbung pangan di Wanam akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang. “Mungkin dalam jangka pendek atau menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa depan tentu program tersebut memiliki nilai strategis,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah konektivitas.

(Rahman Asmardika)

