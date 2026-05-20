Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pengamat Sebut PSN di Merauke Harus Tetap Berjalan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |18:41 WIB
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pengamat Sebut PSN di Merauke Harus Tetap Berjalan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, mengatakan bahwa pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) harus tetap dilanjutkan.

“Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5/2026).

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam, termasuk dengan pembuatan film "Pesta Babi".

Menurutnya, proyek lumbung pangan di Wanam akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang. “Mungkin dalam jangka pendek atau menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa depan tentu program tersebut memiliki nilai strategis,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah konektivitas.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219601//ilustrasi-avD7_large.jpeg
Film "Pesta Babi" Kritik Proyek Papua, IPR: PSN Sudah Dikaji dan Ikut Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/298/3195998//tasya_kamila-NeLk_large.jpg
Tasya Kamila Jadi Food Vlogger, Hari Pertama Langsung Plot Twist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195139//airlangga-xZyU_large.jpg
Food Estate di Merauke, Menko Airlangga Sebut Tanahnya Lebih Baik dari Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836//gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182593//pramono-lTqA_large.jpg
Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170315//zulhas-6YED_large.jpg
Temui Prabowo, Zulhas Update Proyek Swasembada Energi dan Pangan di Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement