Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5.0 mengguncang kawasan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan pada Minggu (14/12/2025) sore.

1. Gempa Boven Digoel

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya.

"Gempa Mag:5.0, 14-Dec-2025 16:32:53WIB," tulis @infoBMKG.

Titik koordinat gempa disebutkan berada di 5.85 lintang selatan, 142.98 bujur timur atau 292 kilometer sebelah tenggara Boven Digoel.

"Kedalaman 10 kilometer," ujarnya.

Belum ada laporan resmi terkait kerusakan akibat guncangan gempa.

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Erha Aprili Ramadhoni)