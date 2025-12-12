Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |11:15 WIB
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA — Gempa besar berkekuatan M6,7 mengguncang Pesisir Timur Hokkaido, Jepang, pada hari ini, Jumat (12/12/2025) pukul 09.44.11 WIB.

Hasil analisis parameter update menunjukkan gempa bumi ini memiliki M6,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 40,88° LU; 142,76° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 290 km arah tenggara Sapporo, Jepang, pada kedalaman 10 km.

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

“Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Pasifik dan Lempeng Okhotsk. Gempa bumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault),” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Daryono meminta masyarakat pesisir di wilayah Indonesia untuk tetap tenang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut.

BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa bumi ini dan segera menginformasikannya kepada stakeholder, media, dan masyarakat.

Gempa bumi tersebut merupakan rangkaian dari gempa bumi M7,6 yang terjadi pada Senin 8 Desember 2025. Hingga 12 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, hasil monitoring menunjukkan terdapat tujuh gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M6,7 dan magnitudo terkecil M4,4.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Tsunami Gempa Jepang gempa
