HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |20:47 WIB
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 melanda Tenggara Nias Selatan, Sumatera Utara, Selasa (2/12/2025) malam. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa terjadi pukul 20.16 WIB. Koordinat gempa berada di 0,38 Lintang Utara dan 98,66 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.0, 02-Dec-2025 20:16:25 WIB, Lok:0.38 LU, 98.66 BT (96 km Tenggara Nias Selatan-Sumut), tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dan dilihat iNews Media Group.

Titik gempa berada 96 kilometer Tenggara Nias Selatan, Sumatera Utara, dengan kedalaman 31 kilometer. BMKG menambahkan, hingga kini belum ada laporan kerusakan atau korban akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa Nias Selatan BMKG gempa
