HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Guncang Barat Daya Sumur Banten Pagi Ini

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |05:38 WIB
Gempa Guncang Barat Daya Sumur Banten Pagi Ini
Gempa Sumur Banten (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 3,4 terjadi di wilayah Banten pada Selasa (2/12/2025) pukul 05.21 WIB. 


Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa terletak pada koordinat 6,88 Lintang Selatan dan 105,34 Bujur Timur, atau sekitar 35 kilometer barat daya Sumur, Banten, dengan kedalaman 24 kilometer.

BMKG menjelaskan, bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan, sehingga parameter gempa dapat berubah seiring pemutakhiran data.

Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada informasi mengenai dampak kerusakan maupun adanya korban akibat gempa tersebut. Peristiwa ini juga tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari kanal BMKG, serta tidak terpancing oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

(Awaludin)

      
BMKG gempa Gempa Banten
