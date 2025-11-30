Gempa Dangkal M4,3 Guncang Sarmi Papua

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa bumi yang melanda Kabupaten Sarmi, Papua, pada Minggu (30/11/2025) sore.

Melalui akun X resminya, BMKG menyatakan gempa tersebut berkekuatan magnitudo (M) 4,3.

“Gempa Mag: 4.3, 30-Nov-2025 17:36:39 WIB,” tulis akun X @infoBMKG.

Titik koordinat gempa berada di 1,71 lintang selatan dan 139,06 bujur timur, atau 85 kilometer barat laut Kabupaten Sarmi.

“Kedalamannya 10 kilometer,” ujar BMKG.

BMKG menekankan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)