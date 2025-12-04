Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |12:21 WIB
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi magnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah Laut Maluku, Maluku Utara  pada Kamis (4/12/2025). BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

1. Gempa Maluku

Gempa terjadi pukul 11.23 WIB. Gempa tektonik itu berlokasi di laut pada jarak 169 Km arah Tenggara Kota Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur dengan kedalaman 36 km. 

Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyampaikan,peristiwa itu merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas faulting di dasar Laut Maluku. Dampak getaran gempa ini dirasakan warga Mangoli Utara, Kepulauan Sula.

"Gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Mangoli Utara, Kepulauan Sula dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu)," kata Daryono dalam keterangan, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Pihaknya juga belum menerima adanya kerusakan bangunan akibat gempa ini.

Halaman:
1 2
      
