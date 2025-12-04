Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Wilayah Halmahera Utara

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |10:44 WIB
Gempa M4,6 Guncang Wilayah Halmahera Utara
Gempa Halmahera Utara (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Kamis (4/12/2025) pukul 10.17 WIB. Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laporan resmi cepatnya.

Gempa tercatat berada pada koordinat 1.42 Lintang Utara dan 128.15 Bujur Timur, atau berlokasi sekitar 30 kilometer tenggara Halmahera Utara, dengan kedalaman 58 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG dalam keterangannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat guncangan tersebut. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari kanal BMKG.

(Awaludin)

      
