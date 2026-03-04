Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Ringan hingga Lebat Guyur Jabodetabek Hari Ini

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |05:10 WIB
Waspada! Hujan Ringan hingga Lebat Guyur Jabodetabek Hari Ini
Hujan Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pada Rabu (4/3/2026), didominasi kondisi berawan, hingga berawan tebal dengan potensi hujan di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, kondisi langit masih didominasi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan diprakirakan turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek. Bahkan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten Bogor.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20–28 derajat Celsius. Adapun wilayah lainnya di Jabodetabek berada di rentang 24–30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 70–90 persen. Angin permukaan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5–45 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan payung atau jas hujan serta berhati-hati terhadap potensi genangan dan pohon tumbang saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Hujan BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
