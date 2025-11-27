Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:15 WIB
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
Gempa Aceh (Foto: Dok BMKG)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan awal M6,4 dengan parameter update M6,3 mengguncang Sinabang, Simeulue, Aceh, Kamis 27 November 2025 pukul 11.56.24 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M6,3. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,61° LU; 95,83° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 1 km arah selatan Simeulue, Aceh, pada kedalaman 14 km.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," ungkap Daryono dalam keterangan tertulisnya.

Gempa bumi ini dirasakan di Simeulue dengan skala intensitas IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), Aceh Selatan dengan skala intensitas III–IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Abdya, Singkil dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. 

Gempa Bumi gempa aceh BMKG gempa
