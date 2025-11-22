Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |14:38 WIB
Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 3,4 melanda daerah Nias Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (22/11/2025).

Hal itu dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag: 3.4, 22-Nov-2025," tulis BMKG.

Dijelaskan, gempa tersebut terjadi pada pukul 12.43 WIB. Titik koordinat gempa berada di 0,94 lintang utara dan 98,44 bujur timur atau 80 kilometer timur laut Nias Selatan.

"Kedalaman 28 kilometer," ujarnya.

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )

      
