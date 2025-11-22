Gempa Guncang Jembrana Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa bumi bermagnitudo 2,3 mengguncang wilayah Barat Daya Jembrana, Bali, pada Jumat (21/11/2025) pukul 23.59 WIB. Informasi tersebut disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laporan resminya.

BMKG melaporkan, pusat gempa berada pada koordinat 9,42 Lintang Selatan dan 113,98 Bujur Timur, atau sekitar 137 kilometer Barat Daya Jembrana, Bali, dengan kedalaman 28 kilometer.

Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai dampak kerusakan maupun laporan guncangan yang dirasakan masyarakat. Mengingat magnitudonya kecil dan lokasi gempa berada di laut, peristiwa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

BMKG menambahkan, informasi awal ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring masuknya data seismik yang lebih lengkap.



(Awaludin)