Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jabodetabek didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal pada Jumat, (9/1/2026).

Pada pagi hari, cuaca didominasi awan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, dan menjelang siang meluas ke Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta wilayah Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok.

Pada siang hingga sore hari, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berada pada rentang 24–28 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni 70–92 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah Barat hingga Barat Laut dengan kecepatan 2–40 km per jam.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, khususnya yang berpeluang terjadi pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah Jabodetabek.

(Awaludin)