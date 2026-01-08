Siklon Tropis Jenna di Barat Daya Banten, BMKG Waspadai Gelombang hingga 6 Meter

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia yang berlaku pada 8–11 Januari 2026.

BMKG mengungkapkan, Siklon Tropis Jenna yang berada di Samudra Hindia barat daya Banten pada koordinat 18,0° Lintang Selatan dan 92,4° Bujur Timur memicu peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang di perairan Indonesia.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8–30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 6–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara,” tulis BMKG, Kamis (8/1/2026).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di sejumlah wilayah perairan, antara lain Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTT, Selat Karimata bagian selatan, serta Laut Jawa bagian barat.