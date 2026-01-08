Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siklon Tropis Jenna di Barat Daya Banten, BMKG Waspadai Gelombang hingga 6 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |09:36 WIB
Siklon Tropis Jenna di Barat Daya Banten, BMKG Waspadai Gelombang hingga 6 Meter
Gelombang tinggi (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia yang berlaku pada 8–11 Januari 2026.

BMKG mengungkapkan, Siklon Tropis Jenna yang berada di Samudra Hindia barat daya Banten pada koordinat 18,0° Lintang Selatan dan 92,4° Bujur Timur memicu peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang di perairan Indonesia.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8–30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 6–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara,” tulis BMKG, Kamis (8/1/2026).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di sejumlah wilayah perairan, antara lain Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTT, Selat Karimata bagian selatan, serta Laut Jawa bagian barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/340/3194172//gempa_kuta_bali-1wu2_large.jpg
Gempa Guncang Tenggara Kuta Selatan Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194136//cuaca_jabodetabek-kCrc_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193931//cuaca_jabodetabek-vgjp_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193567//gempa_guncang_boltim_sulawesi_utara-u5Gh_large.jpg
Gempa Dangkal M4,2 Guncang Boltim Sulawesi Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193548//cuaca_jabodetabek-OhqJ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Awal Pekan: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193479//viral-Ljxa_large.jpg
Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah pada 4-7 Januari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement