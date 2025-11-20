Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa besar dengan kekuatan magnitudo (M) 6,0 magnitudo mengguncang wilayah Ambon, Maluku, Kamis (20/11/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

1. Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Ambon

Pusat gempa diketahui berada di 15 km Tenggara Ambon Maluku pada titik koordinat 3.66 Lintang Selatan – 128.33 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.0, 20-Nov-25 13:59:44 WIB, Lok:3.66 LS,128.33 BT (15 km Tenggara AMBON-MALUKU), Kedlmn:119 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan informasi ini mengutamakan kecepatan. Karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Erha Aprili Ramadhoni)