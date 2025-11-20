Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis 20 November 2025 pukul 11.19.56 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,60° LU ; 127,12° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 59 km arah Barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara pada kedalaman 113 km.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam slab Lempeng Laut Maluku (intra-slab) yang tersubduksi ke bawah Pulau Halmahera.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust)," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Naha, Halmahera Barat, Bitung dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu) dan Ternate dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 11.40 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

(Fetra Hariandja)