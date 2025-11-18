Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |00:19 WIB
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, gempa dengan kekuatan 2.9 magnitudo (M) mengguncang  Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada pukul 23.40 WIB, Senin (17/11/2025). Gempa tersebut berpusat di darat.

Adapun koordinat gempa berada di 7.16 Lintang Selatan dan 107.43 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

“#Gempa Mag:2.9, 17-Nov-2025 23:40:55WIB, Lok:7.16LS, 107.43BT (18 km BaratDaya KAB-BANDUNG-JABAR), Kedalaman:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa dangkal yang mengguncang Kabupaten Bandung tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
