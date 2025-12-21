Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Jailolo, Maluku Utara (Malut), Minggu (21/12/2025) pukul 19.21 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

1. Gempa Guncang Jailolo

Sementara itu, pusat gempa berada di 130 km Barat Laut Jailolo Malut pada koordinat 1.42 Lintang Utara – 126.35 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.8, 21-Dec-2025 19:21:46WIB, Lok:1.42LU, 126.35BT (130 km BaratLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:32 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)