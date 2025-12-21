Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya

JAKARTA – Gempa berkekuatan M5,5 mengguncang Tanimbar, Maluku, Minggu 21 Desember 2025 pukul 11.02 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter terbaru dengan magnitudo M5,2.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,84° LS; 131,42° BT, atau tepatnya berlokasi di laut wilayah Tanimbar, Maluku, pada kedalaman 69 km.

Daryono menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas intra-slab Lempeng Banda.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust),” ujar Daryono dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan ada truk berlalu).