Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |13:04 WIB
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Gempa berkekuatan M5,5 mengguncang Tanimbar, Maluku, Minggu 21 Desember 2025 pukul 11.02 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter terbaru dengan magnitudo M5,2.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,84° LS; 131,42° BT, atau tepatnya berlokasi di laut wilayah Tanimbar, Maluku, pada kedalaman 69 km.

Daryono menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas intra-slab Lempeng Banda.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust),” ujar Daryono dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan ada truk berlalu).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191131//ilustrasi-DR8N_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088//gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191034//gempa_gorontalo-cdAp_large.jpg
Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Pohuwato Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824//gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803//gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190626//gempa_guncang_gunungkidul-N9TV_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Gunungkidul, Tidak Berpotensi Tsunami 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement