Update Bencana Sumatera: 1.204 Orang Meninggal dan 140 Masih Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, adanya penambahan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. Data tersebut berdasarkan laporan hingga Senin (2/2/2026).

"Dalam perkembangan terkini, terdapat penambahan korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal tercatat sebanyak 1.204 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu, jumlah korban yang masih dinyatakan hilang mencapai 140 jiwa. Adapun jumlah warga yang mengungsi tercatat sebanyak 105.842 jiwa.

Berdasarkan laporan distribusi logistik yang dihimpun sejak 29 November 2025 hingga 27 Januari 2026, total bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak mencapai 1.767,07 ton.

Distribusi bantuan tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi, meliputi 56 sorti pesawat charter BNPB, 68 sorti pesawat Hercules, 55 truk jalur darat, serta 7 kapal laut.

(Awaludin)