Tanah Bergerak di Babakan Madang Bogor, 11 Rumah Rusak

JAKARTA - Pergeseran tanah terjadi di Desa Karang Tengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, 11 rumah mengalami rusak ringan.

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pantauan bencana baru yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) pada periode 31 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 1 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

"Hujan dengan durasi cukup lama disertai kondisi kontur tanah yang labil mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (30/1) pukul 01.00 WIB," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/2/2026).

"Kejadian ini menyebabkan 11 rumah warga mengalami kerusakan ringan dan berdampak pada 57 jiwa," ucapnya.

Berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Bogor, Muhari menjelaskan, 11 rumah tersebut mengalami retakan di beberapa titik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin parah apabila hujan kembali turun.

Menurutnya, petugas berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk terus memantau perkembangan situasi dan kondisi cuaca. Petugas juga mengimbau warga agar melakukan evakuasi mandiri apabila diperlukan.



(Erha Aprili Ramadhoni)