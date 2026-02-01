Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanah Bergerak di Babakan Madang Bogor, 11 Rumah Rusak

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |23:40 WIB
Tanah Bergerak di Babakan Madang Bogor, 11 Rumah Rusak
Tanah Bergerak di Babakan Madang Bogor, 11 Rumah Rusak (Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Pergeseran tanah terjadi di Desa Karang Tengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, 11 rumah mengalami rusak ringan. 

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pantauan bencana baru yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) pada periode 31 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 1 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

"Hujan dengan durasi cukup lama disertai kondisi kontur tanah yang labil mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (30/1) pukul 01.00 WIB," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/2/2026). 

"Kejadian ini menyebabkan 11 rumah warga mengalami kerusakan ringan dan berdampak pada 57 jiwa," ucapnya.

Berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Bogor, Muhari menjelaskan, 11 rumah tersebut mengalami retakan di beberapa titik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin parah apabila hujan kembali turun. 

Menurutnya, petugas berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk terus memantau perkembangan situasi dan kondisi cuaca. Petugas juga mengimbau warga agar melakukan evakuasi mandiri apabila diperlukan.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB bogor Tanah Bergerak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198725//longsor_cisarua_bandung_barat-KU4Q_large.jpg
Hari ke-9 Operasi SAR, Lima Body Part Kembali Ditemukan di Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198629//banjir_di_kebon_pala_jakarta_timur-azoh_large.png
Banjir di Kebon Pala Jakarta Timur Masih Setinggi 80 cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198575//banjir_rob-OANe_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob di 22 Pesisir hingga Februari 2026, Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198401//kekeringan-XpoJ_large.jpg
Curah Hujan Menurun, Bondowoso Dilanda Kekeringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198398//pengungsi_bencana_sumatera-Pto0_large.jpg
Jumlah Pengungsi Pascabencana Sumatera Terus Menurun, Tersisa 111.788 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198012//korban_longsor_bandung_barat_teridentifikasi-Wlno_large.jpg
34 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat Teridentifikasi, 32 Orang Masih Dicari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement