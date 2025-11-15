Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Fenomena Tanah Bergerak, Puluhan Rumah Warga di Banyumas Jateng Rusak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |16:52 WIB
JAKARTA- Fenomena tanah bergerak membuat puluhan Kepala Keluarga (KK) terdampak dan puluhan rumah mengalami kerusakan.  Gerakan tanah terjadi di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah,

“Lokasi terdampak berada di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (15/11/2025).

Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 56 KK terdampak, sedangkan 33 warga dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengungsi sementara waktu.

Fenomena tersebut menyebabkan rumah rusak sebanyak 42 unit, dengan rincian rusak sedang 32 unit dan rusak ringan 10 unit. Sementara warga diungsikan di Balai Desa Ketanda.

Sementara itu, gerakan tanah juga terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (13/11).

 Peristiwa yang berlangsung setelah adanya hujan lebat ini terpantau oleh BPBD setempat pada pukul 17.00 WIB. Fenomena ini berlangsung di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar.

Kondisi ini menyebabkan sebanyak 20 KK atau 65 jiwa memutuskan untuk mengungsi ke tempat aman. Petugas BPBD membantu warga dalam proses evakuasi.

"Dari sejumlah rumah di kawasan bahaya, terdapat 2 rumah warga yang roboh akibat gerakan tanah. Hingga Jumat kemarin (14/11), petugas memantau tanah di kawasan terdampak masih bergerak," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
