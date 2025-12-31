Geger, Tas 'Merah Putih' Diduga Bom Ditemukan di Pintu Tol Semarang

SEMARANG – Penemuan tas diduga berisi bom di pintu Tol Dalam Kota ABC Semarang, tepatnya di depan swalayan, mengegerkan warga. Tim Gegana Polda Jawa Tengah setelah mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

Kapolsek Banyumanik Semarang, Kompol Hengky Prasetyo, mengatakan temuan benda mencurigakan ini berawal dari laporan warga dan tim Bankom Polrestabes Semarang yang sedang berpatroli menjelang akhir tahun. Mereka menemukan tas besar bergambar merah putih yang diduga berisi bom tergeletak di pinggir jalan tol.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Banyumanik. Selanjutnya, laporan diteruskan kepada Tim Gegana Brimob Polda Jateng untuk dilakukan identifikasi terhadap benda mencurigakan tersebut.

Setelah Tim Gegana tiba dan mensterilkan area, petugas langsung mengambil langkah cepat dan terukur untuk melakukan identifikasi. Setelah sekitar 30 menit berselang, tas yang diduga berisi bom tersebut, dari deteksi awal adanya sinyal merah menyala, kemudian diamankan dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut oleh Tim Gegana.

Temuan tas mencurigakan di pinggir jalan tol ini membuat warga dan pengguna jalan tol yang melintas terkejut serta menyebabkan kemacetan. Polisi pun memberlakukan contra flow untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.

“Saat ini situasi sudah kondusif,” ujar Kapolsek, Selasa (30/12/2025).

Penemuan benda mencurigakan ini diantisipasi mengingat menjelang perayaan Tahun Baru. (Andri Aprianto)

(Arief Setyadi )