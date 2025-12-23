Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Ancaman Bom Teror 10 Sekolah di Depok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |19:34 WIB
Geger Ancaman Bom Teror 10 Sekolah di Depok
Geger Ancaman Bom Teror 10 Sekolah di Depok (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 10 sekolah di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, mendapatkan ancaman bom pada Selasa (23/12/2025). Kabar viral ini tersebar di media sosial (medsos).

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, membenarkan adanya informasi ancaman bom tersebut.

"Iya benar (ancaman bom di 10 sekolah Depok)," ujar Budi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/12/2025).

Terkait ancaman ini, tim Penjinak Bom dari Gegana langsung diturunkan untuk melakukan penyisiran. Menurutnya, belum ada tanda-tanda adanya bahan peledak yang ditemukan.

"Tidak terbukti adanya bom," kata Budi.

Hingga saat ini, masih ada empat sekolah yang masih disisir. Polisi juga belum merinci terkait bentuk ancaman bom yang ada.

"Enam sekolah sudah disisir, empat lainnya masih berproses," tuturnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
