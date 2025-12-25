Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok

JAKARTA - Polisi masih mengusut kasus ancaman teror bom yang dikirim seorang wanita berinisial K melalui e-mail ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Polisi juga masih mencari keberadaan pacar wanita K.

“Penyidik juga masih mencari informasi keberadaan pacar K," kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Made Budi menjelaskan, terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan menyatakan e-mail miliknya diretas.

“Sementara dia tidak mengaku, bukan dia gitu. Berdasarkan pemeriksaan awal, dia tidak mengaku bukan dia gitu. Iya ngakunya begitu (akunnya di hack/retas),” ujar dia.

Meski begitu, Made menuturkan, penyidik masih mendalami apakah yang bersangkutan berbohong atau tidak.