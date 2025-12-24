Breaking News! Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi

DEPOK - Polisi menangkap terduga pelaku yang mengirimkan pesan ancaman bom terhadap 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Saat ini, pelaku yang diketahui bernama Karmila masih dimintai keterangannya.

“Terduga pelaku atas nama Karmila sudah dimintai keterangan oleh penyidik,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Made Budi mengatakan, dari pemeriksaan, terduga pelaku tidak mengaku bahwa dirinya yang memposting dan membuat pesan ancaman yang dikirimkan melalui email tersebut.

“Berdasarkan pemeriksaan awal, dia tidak mengaku, bukan dia gitu (yang mengirim pesan ancaman),” ujar dia.

Made menambahkan, saat ini penyidik masih mencari informasi keberadaan pacar dari terduga pelaku peneror bom.

“Namun belum bisa dipastikan apakah pacarnya yang melakukan atau bukan,” tutup Made.