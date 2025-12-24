Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |13:19 WIB
Breaking News! Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi
Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi/ilustrasi
A
A
A

DEPOK - Polisi menangkap terduga pelaku yang mengirimkan pesan ancaman bom terhadap 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Saat ini,  pelaku yang diketahui bernama Karmila masih dimintai keterangannya.

“Terduga pelaku atas nama Karmila sudah dimintai keterangan oleh penyidik,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Made Budi mengatakan, dari pemeriksaan, terduga pelaku tidak mengaku bahwa dirinya yang memposting dan membuat pesan ancaman yang dikirimkan melalui email tersebut.

“Berdasarkan pemeriksaan awal, dia tidak mengaku, bukan dia gitu (yang mengirim pesan ancaman),” ujar dia.

Made menambahkan, saat ini penyidik masih mencari informasi keberadaan pacar dari terduga pelaku peneror bom.

“Namun belum bisa dipastikan apakah pacarnya yang melakukan atau bukan,” tutup Made.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191567/viral-eod2_large.jpg
Isi Email Peneror Bom Sekolah di Depok: Laporan Kasus Pemerkosaan Gue Enggak Ditanggapin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160420/ronald-5ON8_large.jpg
Polisi Ungkap Alasan Pria Ngamuk dan Teriak Bom di Pesawat Lion Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/608/3149273/penumpang_saudi_airlines_yang_dapat_ancaman_bom_diberangkatkan_kembali_minggu_dini_hari-HwXu_large.jpg
Penumpang Saudi Airlines yang Dapat Ancaman Bom Diberangkatkan Kembali Minggu Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149245/saudi_airlines_kembali_diancam_bom_kodam_i_bukit_barisan_perketat_pengamanan_evakuasi_berlangsung_cepat-YApz_large.jpg
Saudi Airlines Kembali Diancam Bom, Kodam I/Bukit Barisan Perketat Pengamanan Evakuasi Berlangsung Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149218/ancaman_bom_saudi_airlines_muscat_surabaya_via_email-fRQt_large.jpg
Ancaman Bom Saudi Airlines Muscat-Surabaya Via Email
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148137/foto_foto_tni_bantu_evakuasi_penanganan_ancaman_bom_pesawat_saudi_airlines_sv5276-cwWl_large.jpg
Foto-Foto TNI Bantu Evakuasi Penanganan Ancaman Bom Pesawat Saudi Airlines SV5276
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement