HOME NEWS SUMUT

Penumpang Saudi Airlines yang Dapat Ancaman Bom Diberangkatkan Kembali Minggu Dini Hari

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |01:06 WIB
JAKARTA - Penumpang Pesawat Saudi Airlines SVA 5688 akan diberangkatkan menuju Surabaya Minggu (22/6/2025) dini hari ini. Diketahui, pesawat tersebut sempat mendapat teror bom saat di udara yang kemudian mendarat darurat di Bandara Kualanamu. 

"Jamaah haji penumpang Pesawat SVA 5688 direncanakan akan diberangkatkan pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, pada Pukul 03.00 WIB," kata Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, Sabtu 21 Juni 2025.

Ratusan penumpang tersebut, kata dia, akan melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat yang sama, yakni SVA 5688.

Ia menjelaskan, langkah ini diambil usai dilaksanakan rapat singkat yang dilakukan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Ground Handling, dan Ketua Rombongan Jamaah Haji. 

Sementara saat ini, 376 dan 11 crew pesawat akan diistirahatkan di beberapa hotel setempat. 

Diberitakan sebelumnya, Teror bom terjadi dalam penerbangan Saudi Airlines SV5688 rute Muscat-Surabaya, Sabtu 21 Juni 2025. Teror itu dilakukan melalui komunikasi suara melalui VPN Radio Telescope.

"Pukul 17.25 WIB dilakukan press release oleh Kapolda Sumut, menyatakan bahwa pengancaman dilakukan melalui komunikasi suara melalui VPN radio telescope," kata Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana.

 

