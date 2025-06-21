Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Saudi Airlines Kembali Diancam Bom, Kodam I/Bukit Barisan Perketat Pengamanan Evakuasi Berlangsung Cepat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |20:24 WIB
Saudi Airlines Kembali Diancam Bom, Kodam I/Bukit Barisan Perketat Pengamanan Evakuasi Berlangsung Cepat
Saudi Airlines Kembali Diancam Bom, Kodam I/Bukit Barisan Perketat Pengamanan Evakuasi Berlangsung Cepat (Foto : Istimewa)
A
A
A

DELI SERDANG — Pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SVA 5688 yang melayani rute Jeddah – Muscat Oman – Surabaya kembali melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (21/6/2025) sekira pukul 09.27 WIB, setelah menerima ancaman bom.

"Kodam I/Bukit Barisan telah menurunkan pasukan pengamanan dan Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) untuk mengamankan lokasi pendaratan pesawat. Pengamanan diperkuat oleh personel Kopasgat TNI AU dan Gegana Brimob Polda Sumatera Utara," ujar Pangdam I/Bukit Barisan melalui Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Asrul Harahap.

Saudi Airlines Kembali Diancam Bom Kodam I Bukit Barisan Perketat Pengamanan

Proses pengamanan dilaksanakan secara terkoordinasi untuk memastikan keselamatan seluruh penumpang dan kru pesawat.

Evakuasi terhadap seluruh penumpang dan kru, pun berlangsung cepat, tertib, dan dinyatakan selesai pada pukul 11.30 WIB.  Seluruh penumpang dan kru untuk sementara ditempatkan di Gedung G1 dan G2 Bandara Kualanamu untuk menjalani pemeriksaan serta pendataan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Dalam kegiatan pengamanan kali ini, Kodam I/Bukit Barisan mengerahkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Yonkav 6/NK , 1 SST Jihandak Yonzipur 1/DD dan didukung 1 SST Kopasgat TNI AU dan 1 SST Gegana Brimob Polda Sumatera Utara.

Personel TNI juga turut membantu mengatur dan menenangkan para penumpang di Gedung G1 dan G2 agar tetap tenang dan merasa aman selama proses evakuasi berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
