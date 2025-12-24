Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Isi Email Peneror Bom Sekolah di Depok: Laporan Kasus Pemerkosaan Gue Enggak Ditanggapin!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |07:25 WIB
Isi Email Peneror Bom Sekolah di Depok: Laporan Kasus Pemerkosaan Gue Enggak Ditanggapin!
Email yang dikirim pelaku peneror bom/ist
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengungkap pelaku peneror bom 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat perempuan berinisal K. Ancaman bom itu dikirim pelaku melalui email.

“Via email. (Terduga pelaku) si cewe ini ngirim email ke 10 sekolah di Depok,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi dikutip Rabu (24/12/2025).

Made menyebutkan, Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana sudah melakukan penyisiran ke lokasi, tapi nihil adanya bom.

"Tim Jibom Gegana sudah melakukan penyisiran di lokasi. Namun tidak terbukti ada bom," tutup Made Budi.

Isi ancaman adalah kekesalan pengirim atau peneror atas kualitas dan pelayanan sekolah dan kepolisian di Kota Depok.

