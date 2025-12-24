Daftar 10 Sekolah di Depok yang Diancam Teror Bom oleh Perempuan Misterius

DEPOK - Sebanyak 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat mendapat teror ancaman bom yang dikirimkan melalui email. Pelaku teror diketahui seorang perempuan berinsial K.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengatakan, terduga pelaku mengirim pesan dari sebuah akun dengan inisial K ke-10 alamat email sekolah di Depok.

“Adapun data sekolah yang disebut pelaku yakni, SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMA 4, SMA PGRI1, SMA Bintara, Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6,” kata Made Budi dikutip Rabu (24/12/2025).

Setelah mendapat aduan teror bom tersebut, Gegana Brimob Polda Metro Jaya langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan penyisiran.

Petugas langsung menelusuri satu per satu sekolah hingga ke kelas-kelas untuk mencari benda diduga bom.