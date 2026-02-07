Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Final Futsal Indonesia vs Iran Bikin Senayan Lumpuh, Kawasan SUGBK Macet Parah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |18:29 WIB
Final Futsal Indonesia vs Iran Bikin Senayan Lumpuh, Kawasan SUGBK Macet Parah
Kemacetan di Kawasan SUGBK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jelang laga final AFC Futsal Asian Cup 2026 antara Timnas Futsal Indonesia vs Iran, kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, mengalami kemacetan parah pada Sabtu (7/2/2026) sore.

Pantauan Okezone di lokasi menunjukkan, kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Di Jalan Gatot Subroto, arus kendaraan dari arah Mampang menuju Slipi terpantau macet, sementara dari arah sebaliknya terlihat padat merayap.

Kemacetan juga mengular di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Blok M menuju kawasan SUGBK. Kondisi serupa terjadi di Jalan Gerbang Pemuda, khususnya dari arah layang Jalan Gatot Subroto menuju pintu utama stadion.

Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gatot Subroto juga tersendat sejak lampu merah pertigaan Asia Afrika–Gerbang Pemuda hingga ke pintu utama SUGBK. Banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke area stadion membuat antrean mengular panjang.

Tingginya aktivitas penonton yang menyeberang jalan turut memperparah kemacetan di Jalan Gerbang Pemuda. Hal serupa terlihat di Jalan Pintu Satu Senayan, di mana kemacetan terjadi sejak pertigaan Asia Afrika hingga Pintu 4–5 SUGBK.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
macet Senayan Macet SUGBK Futsal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/51/3199859//link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_jepang_di_semifinal_piala_asia_futsal_2026_timnasfutsal-9vAc_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Jepang di Semifinal Piala Asia Futsal 2026 Malam Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199469//kfi_akan_melakukan_studi_banding_ke_jepang_demi_meningkatkan_mutu_pro_futsal_league_indonesia-UbEl_large.jpg
KFI Buka Kans Studi Banding ke Jepang demi Tingkatkan Pro Futsal League Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199412//federasi_futsal_indonesia_kedatangan_tamu_spesial_presiden_futsal_uzbekistan_bekzod_mamatkulov-lbYM_large.jpeg
Bertemu Presiden Futsal Uzbekistan, FFI Dorong Digelarnya Kompetisi Futsal U-20 Antarnegara Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199405//ffi_menjalin_kerja_sama_dengan_liga_futsal_jepang_demi_meningkatkan_kualitas_kompetisi-eSsL_large.jpg
Tingkatkan Mutu Kompetisi, FFI Jalin Kolaborasi dengan Liga Futsal Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/51/3199044//dubes_afghanistan_temui_ketum_ffi_bahas_potensi_kerjasama_futsal_okezone-IliW_large.jpg
Dubes Afghanistan Temui FFI, Buka Kerjasama Kembangkan Futsal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/51/3198618//jadwal_dan_link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_irak_di_vision-e9J2_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Irak di Piala Asia Futsal 2026 di VISION+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement