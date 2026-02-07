Final Futsal Indonesia vs Iran Bikin Senayan Lumpuh, Kawasan SUGBK Macet Parah

JAKARTA – Jelang laga final AFC Futsal Asian Cup 2026 antara Timnas Futsal Indonesia vs Iran, kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, mengalami kemacetan parah pada Sabtu (7/2/2026) sore.

Pantauan Okezone di lokasi menunjukkan, kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Di Jalan Gatot Subroto, arus kendaraan dari arah Mampang menuju Slipi terpantau macet, sementara dari arah sebaliknya terlihat padat merayap.

Kemacetan juga mengular di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Blok M menuju kawasan SUGBK. Kondisi serupa terjadi di Jalan Gerbang Pemuda, khususnya dari arah layang Jalan Gatot Subroto menuju pintu utama stadion.

Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gatot Subroto juga tersendat sejak lampu merah pertigaan Asia Afrika–Gerbang Pemuda hingga ke pintu utama SUGBK. Banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke area stadion membuat antrean mengular panjang.

Tingginya aktivitas penonton yang menyeberang jalan turut memperparah kemacetan di Jalan Gerbang Pemuda. Hal serupa terlihat di Jalan Pintu Satu Senayan, di mana kemacetan terjadi sejak pertigaan Asia Afrika hingga Pintu 4–5 SUGBK.