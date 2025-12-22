Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Bom Mobil di Moskow

JAKARTA – Seorang jenderal Rusia tewas dalam serangan bom mobil di Moskow pada Senin (22/12/2025), kata para pejabat. Komite Investigasi Rusia mengatakan Letnan Jenderal Fanil Sarvarov tewas setelah sebuah bom yang ditanam di bawah mobil meledak.

Sarvarov, 56 tahun, adalah kepala departemen pelatihan operasional angkatan bersenjata, tambah komite tersebut, sebagaimana dilansir BBC.

Komite tersebut menyelidiki kemungkinan keterlibatan dinas intelijen Ukraina dalam pembunuhan tersebut. Kyiv belum memberikan komentar terkait kematian Sarvarov.

Sarvarov meninggal di rumah sakit akibat luka-lukanya, kata komite tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka telah membuka penyelidikan atas kasus pembunuhan dan perdagangan ilegal bahan peledak.

Para penyelidik telah dikirim ke lokasi kejadian, di area parkir dekat blok apartemen di selatan ibu kota Rusia.

Gambar dari lokasi menunjukkan sebuah mobil putih yang rusak parah dengan pintu-pintu hancur, dikelilingi kendaraan lain di tempat parkir.