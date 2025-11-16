Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Kashmir Komplotan Pelaku Ledakan Bom Mobil di India Ditangkap

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |22:32 WIB
Pria Kashmir Komplotan Pelaku Ledakan Bom Mobil di India Ditangkap
Bom mobil di India (Foto: EPA)
NEW DELHI – Badan anti-teror federal India menangkap seorang warga Kashmir yang bersekongkol dengan pengemudi mobil yang meledak di Delhi, India pekan lalu. Dalam kejadian itu, menewaskan delapan orang dan 20 orang terluka.

Melansir Reuters, Minggu (16/11/2025), Badan Investigasi Nasional (NIA) mengatakan, pria itu bernama Amir Rashid Ali di Delhi, seraya menambahkan bahwa mobil yang digunakan dalam serangan itu terdaftar atas namanya. 

Mereka menuduh Ali bersekongkol dengan terduga pelaku bom bunuh diri, yang diidentifikasi sebagai Umar Un Nabi, penduduk distrik Pulwama di Kashmir selatan.

NIA mengungkap Ali datang ke Delhi untuk memfasilitasi pembelian mobil yang diledakkan itu. Badan tersebut juga menyebutkan, telah menyita kendaraan lain milik Umar untuk diperiksa. Sejauh ini, mereka telah menginterogasi 73 saksi termasuk mereka yang terluka dalam ledakan tersebut.

Minggu lalu, pemerintah India menyatakan, ledakan mobil itu sebagai "insiden teror" dan bersumpah untuk membawa pelakunya ke pengadilan secepat mungkin.

Ledakan di luar Benteng Merah (Red Fort) yang bersejarah di Delhi adalah ledakan pertama di kota yang dijaga ketat itu sejak 2011.

(Arief Setyadi )

      
