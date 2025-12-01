Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |07:44 WIB
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat (Ilustrasi/iNews Media Group/Yudistiro Pranoto)
JAKARTA - Polisi mengungkapkan masih ada dua korban yang menjalani perawatan di rumah sakit usai ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

1. Korban Masih Dirawat

“Masih ada 2 orang (yang jalani perawatan di rumah sakit),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dikutip Senin (1/12/2025).

Ia menjelaskan, keduanya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Di sisi lain, untuk kondisi anak berkonflik dengan hukum (ABH) atau pelaku ledakan SMAN 72, saat ini sudah keluar dari rumah sakit.

“ABH sudah keluar dari RS dan masih dilakukan penanganan psikis oleh dokter psikologis,” ujarnya.

Dia menambahkan, ABH pelaku ledakan SMAN 72 tersebut kini dititipkan di rumah aman.

"Dititip di rumah aman hasil koordinasi dengan Dinsos, KPAI, Bapas, UPT P3A, dan Apsifor," tuturnya.

 

