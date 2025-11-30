Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Ini Penjelasan BNPB

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |14:42 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penjelasan terkait bencana banjir wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. BNPB menjelaskan tentang situasi ketika negara menetapkan bencana nasional.

“Ini masih dalam diskusi ya. Kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19 dan tsunami 2004. Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur (bukan bencana nasional)," kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dikutip Minggu (30/11/2025).

Dia menjelaskan mengenai dua bencana nasional. Suharyanto mengatakan, penetapan status itu berdasarkan pertimbangan dari skala korban dan akses menuju lokasi bencana.

"Mungkin dari skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, kan berseliweran di media sosial, enggak bisa bertemu segala macam. Tapi begitu sampai ke sini sekarang rekan media tadi hadir di lokasi kemudian tidak hujan," ujarnya.

Dia menilai, saat ini bencana di tiga provinsi itu masih berstatus bencana daerah tingkat provinsi.

 

