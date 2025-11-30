TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan tenaga kesehatan dan Zeni Konstruksi ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

1. Kirim Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi

Hal ini untuk mempercepat penanganan daerah terdampak pascamusibah.

"Jadi kita juga mengirim tenaga kesehatan dan Zeni Marinir, dari Zeni Konstruksi terutama, untuk membantu merehabilitasi apa yang telah rusak," kata Kepala Staf Angkat Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali di Kolinlamil, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).

Dengan adanya pengerahan pasukan ini, infrastruktur seperti jalan, jembatan atau fasilitas umum yang rusak bisa segera diperbaiki.

"Harapannya bisa diperbaiki di sana untuk meringankan beban dari mereka yang terdampak bencana," ujarnya.

Sekadar informasi, selain mengirim prajurit ke lokasi terdampak, TNI AL mengerahkan lima Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengangkut bantuan kemanusiaan.

"Jadi pada pagi hari ini serentak kita akan mengirim dari Jakarta tiga KRI yaitu KRI dr Soeharso, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Nanti mereka split, ada yang ke Lhokseumawe, kemudian ada yang ke Nias, ada yang ke Sibolga, ke Langsa juga," kata Ali.