HOME NEWS NASIONAL

5 Hari Jaringan Putus, Korban Bencana Sumatera Kini Bisa Komunikasi Usai Polri Kirim Starlink

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |14:24 WIB
5 Hari Jaringan Putus, Korban Bencana Sumatera Kini Bisa Komunikasi Usai Polri Kirim Starlink
5 Hari Jaringan Putus, Korban Bencana Sumatera Kini Bisa Komunikasi Usai Polri Kirim Starlink (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jaringan komunikasi di wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar sekira lima hari terputus. Korban bencana alam di beberapa wilayah tak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga atau kolega. 

1. Telekomunikasi Tersambung Lagi

Korban bencana alam akhirnya bisa menelpon atau berkomunikasi dengan para keluarga yang ingin mengetahui keadaannya. Hal itu setelah, Polri melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) turun langsung ke lokasi bencana dan mengirimkan total delapan perangkat Starlink ke wilayah terdampak bencana. 

Salah satu unit di Aceh telah dioperasikan Tim Bid TIK Polda Aceh yang dipimpin Ipda Edi Amran bersama dua personel lainnya. Mereka memasang dan mengaktifkan akses WiFi Starlink. Akses ini dimanfaatkan warga untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka yang sebelumnya tidak dapat dihubungi selama beberapa hari.

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa menghubungi keluarganya setelah empat hari tidak ada sinyal. Mereka sangat antusias memanfaatkan akses WiFi yang kita pasang,” ujar Ipda Edi Amran dari lokasi bencana sebagaimana video yang diterima, Minggu (30/11/2025).

Kehadiran layanan komunikasi ini disambut haru dan rasa syukur oleh para pengungsi. Salah satu warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, bersyukur karena telah bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. 

"Terima kasih kepada pihak Polri yang sudah menyediakan WiFi kepada kami warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Aceh yang sedang mengungsi. Saya bisa menelpon seluruh keluarga saya yang beberapa hari tidak bisa dihubungi," ujarnya. 

 

