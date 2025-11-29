Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |16:03 WIB
AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar
AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengerahkan alat berat untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

"Kami dalam konteks dukungan alat-alat berat karena di bawah Kementerian PU, Pekerjaan Umum, itu ada tugas dan fungsi untuk men-deploy, mengirimkan alat-alat berat untuk membantu dengan cepat longsor ataupun banjir," kata AHY saat ditemui di sela-sela acara CIFP 2025, di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).

Dikatakannya, pengerahan alat berat itu juga ditujukan untuk memperbaiki fasilitas vital dan esensial. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberi atensi terhadap penanganan bencana alam di Sumut, Sumbar dan Aceh.

"Dari sekian kabupaten kota yang juga bisa dikatakan masih lumpuh, ada cukup banyak titik longsor, putusnya jalur komunikasi dan logistik,"ujar AHY.

"Termasuk juga keharusan kita segera mengevakuasi masyarakat dari tempat yang berbahaya, ini terus menjadi fokus utama dalam tanggap darurat bencana," lanjutnya.

 

