Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

74 Orang Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Agam

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |13:55 WIB
74 Orang Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Agam
Bencana di Agam, Sumbar (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 74 orang meninggal dunia di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, akibat bencana cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir dan longsor. Operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan tim gabungan hingga hari ini, Sabtu (29/11/2025).

“Berdasarkan data BPBD Kabupaten Agam, jumlah korban meninggal dunia per 28 November 2025, pukul 20.00 WIB sebanyak 74 orang yang tersebar di 5 kecamatan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Aam, sapaan Abdul Muhari, merinci jumlah korban di Kecamatan Palembayan sebanyak 27 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 21 orang sudah teridentifikasi nama korbannya, sedangkan 6 lainnya masih dalam proses identifikasi.

Sementara itu, korban lain teridentifikasi di wilayah Kecamatan Palembayan: di Kampung Tangah sebanyak 7 orang, Kampung Tangah Timur 9 orang, dan Subarang Ala 17 orang.

Di kecamatan lain, rinciannya adalah: Kecamatan Malalak 10 orang, Tanjung Raya 2 orang, Palupuh 1 orang, dan Matur 1 orang. Korban meninggal dunia di wilayah tersebut telah teridentifikasi oleh petugas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam merilis 78 orang lainnya masih belum ditemukan. 

Jumlah korban hilang di Kecamatan Palembayan sebanyak 69 orang, sedangkan di Kecamatan Malalak 7 orang dan Tanjung Raya 2 orang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186665/bencana_sumatera-t7MD_large.jpg
11 Helikopter Dikerahkan ke Lokasi Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186663/banjir-Jf7B_large.jpg
Waspada! Potensi Banjir Susulan di Aceh Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186578/banjir_di_solok-iWwf_large.jpeg
Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186575/banjir_di_serdang_bedagai-grVl_large.jpeg
Update: 116 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186458/menko_pmk_pratikno-o5Ke_large.jpg
Menko PMK Kirim Tim Tangani Akses Jalan Terputus di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186443/menko_pmk-NJ71_large.jpg
Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh-Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement