HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Potensi Banjir Susulan di Aceh Barat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |11:02 WIB
Waspada! Potensi Banjir Susulan di Aceh Barat
Banjir di Aceh (Foto: Dok)
JAKARTA - Polisi mengimbau warga Aceh Barat untuk mewaspadai potensi banjir susulan. Hujan deras masih terus mengguyur sehingga menyebabkan sungai meluap.

Wilayah Kabupaten Aceh Barat terdapat 15 gampong di Kecamatan Kaway XVI yang terendam banjir. Ketinggian air dilaporkan terus meningkat dan telah mencapai 30–50 sentimeter. 

Kendati sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi terbaru di wilayah mereka.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama di tengah meningkatnya intensitas banjir.

“Kami mengimbau warga agar tetap siaga terhadap potensi banjir susulan dan segera menghubungi aparat apabila situasi memburuk,” ujar Joko, Sabtu (29/11/2025).

