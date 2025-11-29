Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

11 Helikopter Dikerahkan ke Lokasi Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |11:28 WIB
11 Helikopter Dikerahkan ke Lokasi Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut
Helikopter dikerahkan ke lokasi bencana Sumatera (Foto: IG Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan pemerintah mengerahkan 11 helikopter milik TNI dan Basarnas untuk mempercepat distribusi bantuan serta penanganan darurat di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut telah menyebabkan sebanyak 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka. Sementara itu, ribuan orang harus mengungsi akibat bencana ini.

Hal ini disampaikan Seskab Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, pada Sabtu (29/11/2025).

“Sampai dengan hari ini, Pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI & Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana. Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025, dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” ungkap Seskab Teddy.

Seskab Teddy mengatakan helikopter yang telah dikirimkan digunakan untuk mendistribusikan logistik secara berkala ke kawasan terdalam dan wilayah yang terisolasi akibat jalur darat yang terputus. Operasi udara ini dinilai krusial mengingat banyaknya titik yang sulit dijangkau kendaraan darat.

“Helikopter-helikopter ini terbang di lokasi sekitar bencana untuk terus-menerus mendistribusikan logistik, terutama di daerah terdalam serta di daerah yang jalur daratnya terputus, serta terus memperhatikan pertimbangan utama dalam upaya penanganan bencana ini,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186663/banjir-Jf7B_large.jpg
Waspada! Potensi Banjir Susulan di Aceh Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186578/banjir_di_solok-iWwf_large.jpeg
Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186575/banjir_di_serdang_bedagai-grVl_large.jpeg
Update: 116 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186458/menko_pmk_pratikno-o5Ke_large.jpg
Menko PMK Kirim Tim Tangani Akses Jalan Terputus di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186443/menko_pmk-NJ71_large.jpg
Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186416/banjir-rJ3R_large.jpg
Bencana Sumatera: 4 Jembatan Putus di Aceh, 20 Titik Longsor di Sibolga dan Tapteng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement