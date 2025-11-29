11 Helikopter Dikerahkan ke Lokasi Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan pemerintah mengerahkan 11 helikopter milik TNI dan Basarnas untuk mempercepat distribusi bantuan serta penanganan darurat di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut telah menyebabkan sebanyak 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka. Sementara itu, ribuan orang harus mengungsi akibat bencana ini.

Hal ini disampaikan Seskab Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, pada Sabtu (29/11/2025).

“Sampai dengan hari ini, Pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI & Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana. Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025, dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” ungkap Seskab Teddy.

Seskab Teddy mengatakan helikopter yang telah dikirimkan digunakan untuk mendistribusikan logistik secara berkala ke kawasan terdalam dan wilayah yang terisolasi akibat jalur darat yang terputus. Operasi udara ini dinilai krusial mengingat banyaknya titik yang sulit dijangkau kendaraan darat.

“Helikopter-helikopter ini terbang di lokasi sekitar bencana untuk terus-menerus mendistribusikan logistik, terutama di daerah terdalam serta di daerah yang jalur daratnya terputus, serta terus memperhatikan pertimbangan utama dalam upaya penanganan bencana ini,” ujarnya.

(Arief Setyadi )