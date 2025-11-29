Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor yang Melanda Aceh–Sumut, Ini Daftarnya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |00:30 WIB
Sejumlah Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor yang Melanda Aceh–Sumut, Ini Daftarnya!
Jalan terputus akibat banjir (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Aceh, menyebabkan akses jalan dari Sumatera Utara (Sumut) menuju Aceh terganggu. BNPB mencatat sejumlah ruas jalan terputus akibat bencana ini.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengerahkan alat berat.

“Kondisi saat ini sangat memerlukan pengerahan alat berat untuk membuka akses jalan,” ujar Jarwansah, Jumat (28/11/2025).

Berdasarkan data sementara yang dihimpun BNPB, akses jalan Batas Sumut–Aceh masih terputus hingga saat ini. Hal tersebut disebabkan longsor di beberapa titik pada jalan nasional.

“Saat ini masih dalam proses tindak lanjut pendataan oleh pihak BPJN Wilayah Aceh Kementerian PU,” ujarnya.

Selanjutnya, akses jalan Banda Aceh–Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang juga terputus. Kondisi ini dipicu oleh runtuhnya jembatan di Meureudu, perbatasan Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya.

“Upaya pemda untuk ruas jalan Bireuen–Pidie Jaya adalah menggunakan jalur alternatif dari Samalanga–Tringgadeng, Pidie Jaya,” sambungnya.

 

