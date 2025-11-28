Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis - Jum'at, 28 November 2025 | 18:52 WIB
Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 23 orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor dan banjir di Sumatera Barat (Sumbar). Selain itu, 12 orang masih dinyatakan hilang.

1. 23 Orang Meninggal

“Untuk korban jiwa di Sumatera Barat, 23 jiwa meninggal dunia, 12 hilang, dan 4 jiwa mengalami luka-luka,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, dari data yang diterima, setidaknya 3.900 kepala keluarga (KK) harus mengungsi akibat bencana alam tersebut.

“Dari 3.900 KK ini yang banyak yang mengungsi ada, di Padang Pariaman sekitar 3.208 dan Kota Solok sekitar 600 KK. Lainnya ada beberapa puluh di beberapa titik,” ujar dia.

Untuk jalur transportasi, lanjut dia, setidaknya ada 5 jembatan yang terletak di Padang Pariaman perlu diperbaiki. 

“Kemudian jalur nasional dari Bukit Tinggi menuju Padang ada 1 titik longsor di Padang Panjang. Kemudian ada juga jalur dari Kabupaten Agam menuju Kabupaten Pasaman ini ada yang longsor di Lubuk Sikapiang Kabupaten Agam,” ucapnya.

Suharyanto menambahkan, untuk komunikasi di wilayah Sumatera Barat masih terpantau berfungsi dengan baik.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
BNPB Banjir Sumbar longsor banjir
