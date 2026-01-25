Tolong! Kawasan Pergudangan di Teluk Gong Jakarta Utara Masih Terendam Banjir

JAKARTA - Kawasan Pergudangan Duta Harapan Indah, Teluk Gong, Jakarta Utara masih terendam banjir. Aktivitas perekonomian masih belum hidup hingga Sabtu (24/1/2026).

Salah pekerja, Dona, menuturkan, ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Akibat banjir, akses lalu lintas untuk kendaraan pun terputus.

"Banjirnya ya, sepaha saya. Sepaha saya dan akses di sini saya lihat sih terputus, Pak. Terputus dan juga aktivitas terganggu. Motor, mobil yang pendek itu enggak bisa lewat ke akses ini," ungkap Dona kepada Okezone di lokasi.

"Karena memang banjirnya nih teman-teman bisa lihat ya, hampir sepaha saya. Ini termasuk pendek ya, yang di sana itu lebih tinggi lagi, sepaha saya. Ini kalau saya bilang sudah mulai surut ya," tambahnya.

Meski begitu, Dona menegaskan, ketinggian air sudah berangsur surut jika dibandingkan dengan kemarin.

"Kemarin terparah itu di situ sudah enggak ada aktivitas sama sekali, enggak ada akses sama sekali. Ini sudah mulai surut sih," ucapnya.