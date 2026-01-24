Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Ciliwung Meluap, Ratusan Rumah di Pejaten Timur Terendam Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |11:35 WIB
Kali Ciliwung Meluap, Ratusan Rumah di Pejaten Timur Terendam Banjir
Pejaten Timur, Jakarta Selatan banjir (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Ratusan rumah warga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kembali terendam banjir pada Sabtu (24/1/2026) pagi. Banjir disebabkan meluapnya debit air Kali Ciliwung akibat kiriman air dari hulu.

Kondisi terparah terpantau di permukiman warga yang berlokasi di Jalan Gang Buntu, RT 05 RW 08, Pejaten Timur. Di titik terdalam, ketinggian air dilaporkan mencapai kurang lebih 1 meter.

"Untuk saat pagi hari ini pukul 08.16 WIB, ketinggian masih di 130 sampai dengan 135 cm untuk titik tertingginya," ungkap Petugas Satgas BPBD DKI Jakarta, Kendar, kepada Okezone, Sabtu.

Bahkan, kata Kendar, pada Jumat 23 Januari 2026 malam, ketinggian air mencapai 2 meter. Sehingga, sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang aman.

"Untuk sementara, dari kemarin kami standby di sini dan semalam sempat melakukan evakuasi warga di RT 17 RW 05. Ada empat KK yang dievakuasi karena memang ketinggiannya semalam cukup tinggi, sampai dengan angka 210 cm," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/338/3197267/pintu_air_manggarai-aoSf_large.jpg
Siaga 3, Tinggi Muka Air PA Manggarai Lebih dari 700 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197188/pramono-lsTp_large.jpg
Banjir Parah di Jakarta, Pramono Singgung Sumur Resapan Era Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197145/banjir-yjBS_large.jpg
Dikepung Banjir, Pertokoan dan Gudang di Cengkareng Jakbar Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197065/banjir_petogogan-FgzJ_large.jpg
Ketika Banjir di Petogogan Jaksel Jadi Tempat Anak-Anak Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197043/viral-49D7_large.jpg
Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197042/pemerintah-nSt7_large.jpg
Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement