Kali Ciliwung Meluap, Ratusan Rumah di Pejaten Timur Terendam Banjir

JAKARTA – Ratusan rumah warga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kembali terendam banjir pada Sabtu (24/1/2026) pagi. Banjir disebabkan meluapnya debit air Kali Ciliwung akibat kiriman air dari hulu.

Kondisi terparah terpantau di permukiman warga yang berlokasi di Jalan Gang Buntu, RT 05 RW 08, Pejaten Timur. Di titik terdalam, ketinggian air dilaporkan mencapai kurang lebih 1 meter.

"Untuk saat pagi hari ini pukul 08.16 WIB, ketinggian masih di 130 sampai dengan 135 cm untuk titik tertingginya," ungkap Petugas Satgas BPBD DKI Jakarta, Kendar, kepada Okezone, Sabtu.

Bahkan, kata Kendar, pada Jumat 23 Januari 2026 malam, ketinggian air mencapai 2 meter. Sehingga, sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang aman.

"Untuk sementara, dari kemarin kami standby di sini dan semalam sempat melakukan evakuasi warga di RT 17 RW 05. Ada empat KK yang dievakuasi karena memang ketinggiannya semalam cukup tinggi, sampai dengan angka 210 cm," ujarnya.