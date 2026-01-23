Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Catat 81 RT Masih Tergenang

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, melaporkan perkembangan terbaru terkait jumlah Rukun Tetangga (RT) yang terendam genangan air.Hingga Jumat (23/1/2026) malam, jumlah RT tergenang tercatat mulai mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang dimutakhirkan hingga pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 81 RT masih tergenang air.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 81 RT dan 15 ruas jalan yang tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Jumlah tersebut menurun cukup signifikan dibandingkan data sebelumnya, yang menunjukkan jumlah RT tergenang masih berada di atas 100 RT.

Yohan memastikan BPBD DKI Jakarta terus mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah. Selain itu, BPBD juga mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, bersama lurah dan camat setempat.