Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Catat 81 RT Masih Tergenang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |23:36 WIB
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Catat 81 RT Masih Tergenang
Banjir di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, melaporkan perkembangan terbaru terkait jumlah Rukun Tetangga (RT) yang terendam genangan air.Hingga Jumat (23/1/2026) malam, jumlah RT tergenang tercatat mulai mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang dimutakhirkan hingga pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 81 RT masih tergenang air.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 81 RT dan 15 ruas jalan yang tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Jumlah tersebut menurun cukup signifikan dibandingkan data sebelumnya, yang menunjukkan jumlah RT tergenang masih berada di atas 100 RT.

Yohan memastikan BPBD DKI Jakarta terus mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah. Selain itu, BPBD juga mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, bersama lurah dan camat setempat.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197188//pramono-lsTp_large.jpg
Banjir Parah di Jakarta, Pramono Singgung Sumur Resapan Era Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/470/3197180//banjir-hTmO_large.jpg
Banjir Jakarta, Kunjungan Masyarakat ke Mal Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197154//banjir_di_jakarta-709g_large.jpg
125 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Jaksel Jadi Wilayah Terparah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197145//banjir-yjBS_large.jpg
Dikepung Banjir, Pertokoan dan Gudang di Cengkareng Jakbar Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197135//pramono_tinjau_pintu_air_cengkareng_drain-HMBE_large.jpg
Pastikan Berfungsi dengan Baik, Pramono Tinjau Pintu Air Cengkareng Drain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197127//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-CPM0_large.jpg
Pramono: Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Bim Sala Bim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement